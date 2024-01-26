Приём заявлений планируют вести в проактивном формате, передает Informburo.kz.

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Места в студенческих общежитиях будут распределяться проактивно. Студенту не нужно будет писать заявление – можно просто зарегистрировать свой телефонный номер на сайте электронного правительства и получать SMS. Проект таких поправок в приказ "Об утверждении правил распределения мест в общежитиях организаций высшего и послевузовского образования" опубликовали для публичного обсуждения.

После регистрации телефонного номера студенту будет автоматически приходить уведомление с запросом на оказание государственной услуги. От него требуется только отправить согласие или отказ в услуге, а после – предоставить необходимые документы.

Согласно действующей редакции правил, приём заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через информационные системы организации высшего или послевузовского образования и портал электронного правительства.

"В предлагаемой редакции государственная услуга может оказываться проактивным способом, в том числе без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя посредством информационных систем и государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале электронного правительства", – сообщается в документе.

Отмечается, что срок ожидания ответа от услугополучателя будет составлять 24 часа с момента получения запроса.