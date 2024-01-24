Некогда он принадлежал купцу Сенокосову. Сейчас в здании по ул. Алтынсарина, 128 располагаются отдел физкультуры и спорта и отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная. Отдел архитектуры и выступил организатором госзакупок на разработку проекта реставрации.

Исполнитель определен – РГП «Казреставрация» выполнит «разработку научно-проектной документации по реставрации бывшего дома купца Сенокосова».

- По проекту здание максимально оставят в его историческом виде, - прокомментировала «НГ» руководитель отдела архитекутры и градостроительства Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. - Но в нем давно протекает кровля, практически в негодность пришли деревянные полы, окна в плохом состоянии, между рамами и стенами большие щели, нужно менять электропроводку. Двери внутренние восстановят. Конечно, те, которые можно еще восстановить. Какие-то придется заменить. Мы ведь сами, работая здесь, ничего не трогаем. За попытку изменить архитектурный облик памятника полагается административный штраф. Каждый год к нам приходит управление культуры – проверяет, фотографирует, чтобы удостовериться, что изменения никакие не внесены. Что внешне – горожане видят. А внутри в помещениях - лепнина, голландские печи… Все такие элементы будут сохранены.

Конкурс на сами ремонтно-реставрационные вскоре будет объявлен. Ориентировочная стоимость – более 130 млн тенге. Планируют их на два года. По словам руководителя отдела, скорее всего начнут реставрацию с наружных работ. Здание, кстати, имеет стяжку.

В статье «Особенности жилой кирпичной архитектуры Костаная 19-20 веков», опубликованной в 2020 году по результатам исследования ученых Евразийского Национального университета им. Л. Гумилева, говорится, что дом Сенокосова является сохранившимся примером кустанайской интерпретации кирпичного «сибирского стиля». Здание богато декорировано фигурной кладкой из того же кирпича, архитектурными элементами типа ложных окон, фигурных карнизов, «безусловно имеет историческую ценность».

Фото Галины КАТКОВОЙ