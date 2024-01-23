В 2023 году в экономику региона было привлечено 429,6 млрд тенге частных инвестиций. Об этом сегодня, 23 января, сообщили на заседании в акимате Костанайской области.

Как отметила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, это на 2,3% больше, чем в 2022 году.

Значительный рост частных инвестиций - в Аркалыке, Узункольском, Амангельдинском, Житикаринском и Алтынсаринском районах. Наибольшее снижение - в районе Беимбета Майлина (в связи с сокращением инвестиций АО «НК «КТЖ»), Джангельдинском и Мендыкаринском районах (из-за сокращения затрат на приобретение техники и оборудования сельхозпредприятиями в связи с низким качеством собранного урожая), а также в Рудном (из-за снижения объема инвестиций АО «ССГПО» и АО «Качары руда»).

- В сельском хозяйстве по итогам года ИФО (индекс физического объема показывает, как увеличился физический объем (т. е. исключается влияние изменения цен валового выпуска продукции) - "НГ") составил 84,2%, - сообщила Мусагазина. - Так получилось из-за затяжных дождей с начала уборочных работ.

Зато объем выполненных строительных работ вырос на 23,2% и составил 237,6 млрд тенге.

- Рост зафиксирован в 17 регионах, но наибольший рост обеспечен следующими: Карасуским, Наурзумским (в 4,2 раза), Мендыкаринским, Алтынсаринским и Федоровскими районами, а также Аркалыком, - отметила Мусагазина. - Снижение ИФО допущено в трех районах: имени Б. Майлина (из-за сокращения работ по ремонту ж/д путей в АО «Қазақстан Темір Жолы» и по реконструкции автодороги республиканского значения АО «КазАвтоЖол»), Житикаринском (в 2022 году проводилась модернизация линии электропередач АО «КЕGOC» на 1,8 млрд. тенге, а в прошлом году аналогичные работы не проводились) и в Аулиекольском (в 2022 году из-за лесного пожара пострадало много жилых домов. Из резерва правительства РК было выделено 2,3 млрд тенге на строительство 91 дома, потому объемы строительных работ намного превысили прошлогодние).

Положительную динамику всех показателей рейтинга обеспечили Костанай и Карабалыкский район. Рост шести показателей из семи продемонстрировали Алтынсаринский, Денисовский, Костанайский, Камыстинский, Сарыкольский и Узункольский районы. А самые низкие показатели в районах Б. Майлина и Мендыкаринском (снижены 4 из 7-ми).

Фото пресс-службы акима Костанайской области

