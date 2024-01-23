В Министерстве внутренних дел озвучили статистику по дактилоскопической регистрации, которая вступила в силу с 1 января этого года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщили в МВД, с начала года обязательную дактилоскопическую регистрацию, то есть сдачу отпечатков пальцев, прошли более 17 тысяч иностранцев.

"В основной части дактилоскопическую регистрацию проходят граждане из стран ЕАЭС, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, достигшие возраста старше 16 лет", - сообщили в МВД в ответ на официальный запрос.

При этом никто из иностранных граждан не отказывался проходить регистрацию при пересечении границы. Казахстанцы также сдают отпечатки пальцев, но на добровольной основе.

"При документировании на паспорта и удостоверения личности дактилоскопическую регистрацию добровольно прошли более 14 тысяч граждан Казахстана", - добавили в министерстве.

Дактилоскопическая регистрация - это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук. Снятие отпечатков пальцев проводится в ЦОНах.

Добровольно сдавать отпечатки пальцев могут граждане Казахстана, достигшие 16 лет, обратившиеся для получения удостоверения личности и (или) паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также в случаях их восстановления и замены. Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат достигшие 16-летнего возраста иностранцы и лица без гражданства:

при обращении для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане;

при оформлении визы Казахстана;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены вида на жительство иностранца в Казахстане, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца, проездного документа.

Напомним, в декабре 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о корпорации "Правительство для граждан", парке "Астана хаб" и дактилоскопической регистрации. Документ, в числе прочего, регулирует вопросы добровольной дактилоскопии для граждан республики и обязательной - для иностранных граждан.