Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что иностранные компании заплатили 34,8 миллиарда тенге "налога на Google", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Речь идет о казахстанском рынке электронной торговли.

"С 1 января прошлого года для иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю товарами, а также оказывающих услуги в электронной форме физическим лицам, введен так называемый налог на Google, импортный налог", - сообщил министр на заседании правительства.

По данным министра, в 2023 году условную регистрацию прошли еще 60 иностранных компаний и общая за два года сумма уплаченных ими налогов составила 34,8 миллиарда тенге.

"В 2022 году сумма налогов составила 16,4 миллиарда тенге. В 2023 году - 18,4 миллиарда тенге", - сказал Шаккалиев.