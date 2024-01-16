Налог на Google: сколько заплатили иностранные компании в бюджет Казахстана
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что иностранные компании заплатили 34,8 миллиарда тенге "налога на Google", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Речь идет о казахстанском рынке электронной торговли.
"С 1 января прошлого года для иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю товарами, а также оказывающих услуги в электронной форме физическим лицам, введен так называемый налог на Google, импортный налог", - сообщил министр на заседании правительства.
По данным министра, в 2023 году условную регистрацию прошли еще 60 иностранных компаний и общая за два года сумма уплаченных ими налогов составила 34,8 миллиарда тенге.
"В 2022 году сумма налогов составила 16,4 миллиарда тенге. В 2023 году - 18,4 миллиарда тенге", - сказал Шаккалиев.
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