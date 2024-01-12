Инсценировку режиссера-постановщика Эдуарда Шахова «Темные аллеи» покажут зрителям в Костанайском областном Русском драматическом театре уже сегодня, 12 января. Предпоказ организовали накануне вечером.

Михаил Майоров в образе Ивана Бунина

Как указано в аннотации, в основе спектакля - рассказ "В Париже" из цикла Ивана Бунина "Темные аллеи", а также его повесть "Митина любовь".

Актеры показывают любовь между главными героями...

Цитата из аннотации: "Герои скорбят об ушедшей любви, тешат себя надеждой вернуть счастье, а кто-то только-только нашел своего человека. Спектакль исследует любовь, как страсть, как болезнь, как искушение, как испытание, как награду и как спасение. Эта постановка о силе чувств, которые способны менять людей, а порой - разрушать судьбы. Проект реализован при финансовой поддержке Фонда наследия русского зарубежья".

...и другие эмоции

Как пояснил приглашенным журналистам директор театра Юрий ИВЛЕВ, в основе сюжета - история об эмиграции русской интеллигенции в Европу и США в начале ХХ века и, в частности, самого Бунина во Францию (Париж) в 1920 году.

- Мы хотим показать зрителям ощущения людей, которые невольно оказались за границей. Они страдали, любили и ненавидели - они жили, - отметил Ивлев. - Люди были вырваны из потока обычной жизни и брошены в чужую страну, культуру. Насколько точно мы смогли это передать - решать зрителю.

Спектакль из двух частей. Первая - о жизни Бунина и других эмигрантов в Париже. Герой рассказа «В Париже» Николай, придя в русскую столовую, знакомится с эмигрировавшей из России официанткой Ольгой, с которой у него завязывается роман.

Костюмы актеров отражают эпоху. В этой сцене все герои - с чемоданами, только что приехали из России

Во второй части актеры обыгрывают сюжет повести «Митина любовь» - это история любви студента и начинающей актрисы театра Кати, которые живут в Москве. В какой-то момент паре приходится расстаться и Митя уезжает в деревню, где ждет письмо от Кати...

Спектакль состоит из разных сюжетов, поэтому персонажей в нем много. Актерам приходилось играть несколько ролей даже в рамках одной повести. Журналисты спросили, насколько сложно было им на сцене.

Николай (Михаил Майоров) и официантка Ольга (Юлия Кудряшова)

- С такими партнерами все легко! - ответил Михаил МАЙОРОВ, исполняющий роли Ивана Бунина и Мити. - Из двух героев мне больше понравился Митя - в душе я такой же подросток, который любит и ревнует.

Актеры исполняли диалоги героев повести, а также эмоционально зачитывали авторский текст, в котором Бунин описывает их переживания.

Между героями завязывается роман

- Это очень полезно, ведь это великий и могучий русский язык, самый чистый, от которого мы, артисты, тоже в какой-то степени отвыкаем, к сожалению. Но откуда еще нести культуру речи в массы, как не со сцены? - поделилась мнением Юлия КУДРЯШОВА, которая исполняет роль официантки Ольги. - Вообще, если честно, сложно, когда ты касаешься классиков. Потому что очень важно сохранить их стилистику.

Михаил Майоров в образе Мити и Екатерина Егорова в образе Кати - герои повести «Митина любовь»

- Какую мысль вы хотеите донести зрителям и в чем главный смысл спектакля? - спрашиваю актеров.

- Я считаю, что это про любовь во всех ее проявлениях, и даже трагическая, безответная... - ответил Михаил. - Показаны все оттенки любви.

Герои расстаются на вокзале

- Были в вашей жизни подобные ситуации?

Отвечают - каждый из нас любил и ревновал.

- Конечно, мы все через себя пропускали, - говорит Михаил.

После предпоказа зрители аплодировали стоя и прогнозировали, что премьера будет самой шумной в этом сезоне. Кстати, на афише указана возрастная маркировка - "18+".

Фото Андрея СКИБЫ