Оказалось, что дело в вопросах финансирования, передает Informburo.kz.

Фото: Центр тестирования

Министерство науки и высшего образования Казахстана подготовило проект постановления о реорганизации Национального центра тестирования.

"Реорганизовать республиканское государственное казённое предприятие "Национальный центр тестирования" путём преобразования в установленном законодательством порядке в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения со 100%-ным участием государства в уставном капитале", – говорится в документе.

Как пояснили в ведомстве, в Казахстане планируется преобразовать казённые предприятия в госучреждения – соответствующие законодательные поправки подготовило Министерство национальной экономики. Однако в Миннауки считают, что форма госучреждения для НЦТ неприемлема, потому что создаст "непреодолимые препятствия для выполнения социально-важных задач в области образования".

В ведомстве указали, что по закону о госимуществе деятельность госучреждения финансируется уполномоченным органом из бюджета, если закон не устанавливает дополнительный источник финансирования.

"Из дохода центра в 4,044 млрд тенге 43% поступает из внебюджетных средств за счёт платных услуг по проведению ЕНТ, тестирования (вступительного экзамена), в том числе по иностранному языку, в магистратуру и докторантуру, дополнительного тестирования на знание английского языка, "Казтест". Все эти средства полностью идут на оплату расходов, связанных с разработкой тестовых заданий, организацией и проведением указанных мероприятий – 300 тысяч индивидуальных тестирований граждан", – рассказали в министерстве.

Эти услуги, как подчеркнули в Миннауки, по закону дополнительными источниками финансирования быть не могут.