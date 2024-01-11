В 2023 году представители НПО и гражданские активисты проверили 217 медучреждений и выявили в них 35 нарушений законодательства. Как сообщили "НГ" в департаменте по делам госслужбы по Костанайской области, в основном сотрудники медучреждений давали пациентам неполную информацию, либо искажали ее.

В Федоровской РБ пациентам предлагали пройти осмотр у нарколога, хотя в требованиях этот специалист не указан /Фото из архива «НГ»

- В частности, медучреждения, выдавая справки о допуске к управлению транспортным средством, навязывают необходимость дополнительного осмотра у врачей, - рассказала главный специалист управления государственных услуг департамента Алия МИНКИНА. - Юридически, чтобы получить такую справку, нужно пройти осмотр у четырех специалистов: терапевта (участковый врач), окулиста, оториноларинголога и психиатра. Но большинство поликлиник к этому списку добавляют еще невропатолога и хирурга.

Такие нарушения выявили в Житикаринской, Сарыкольской, Узункольской и Денисовской районных больницах. Департамент отправил письмо в управление здравоохранения.

- Там нам сообщили, что сотрудник Денисовской районной больницы в итоге был привлечен к дисциплинарной ответственности, - прокомментировала Минкина. - В других больницах была проведена работа, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Однако в конце декабря вновь были установлены факты предоставления недостоверной информации медучреждениями.

- В ходе консультации с пациентами по телефону им предлагали дополнительно пройти осмотр у врача-нарколога, хотя в установленных требованиях его нет. В таком порядке консультировали представители Федоровской, Наурзумской, Узункольской и Аулиекольской больниц, а также костанайской поликлиники № 3, - пояснила Минкина. - Также, несмотря на то, что ст. 23 Закона «О госуслугах» обязывает незамедлительно информировать граждан при их обращении, сотрудники медучреждений отказывают в предоставлении информации пациентам, ссылаясь на необходимость личной явки. Такие случаи были в Денисовской районной больнице, в городских больницах Лисаковска, Костаная, Рудного и Житикары, а также в костанайской поликлинике № 2.

- Чтобы не допустить нарушений в дальнейшем, совместно с общественными организациями на постоянной основе проводится пост-контроль, - сообщила Минкина. - При обнаружении нарушений пациенты могут обратиться в наш департамент по номеру 8 (7142) 39-22-81.