Многие казахстанцы заметили, что купюры номиналом 200 тенге практически перестали встречаться в обороте. Что их ждет, рассказали в Национальном банке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Как сообщили в Нацбанке, они больше не изготавливают новые банкноты этого номинала.

"По вопросу банкнот номиналом 200 тенге сообщаем, что 28 января 2020 года Национальный банк выпустил в обращение циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 тенге образца 2020 года. В связи с этим Национальный банк больше не изготавливает новые банкноты номиналом 200 тенге. По находящимся в обращении банкнотам данного номинала не установлен срок завершения хождения, и они изымаются по мере их естественного износа и замещаются монетами номиналом 200 тенге", - говорится в ответе Нацбанка на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

В Нацбанке также добавили, что выпуск в обращение купюр и монет нового номинала не планируется.

"Существующий номинальный ряд банкнот и монет полностью удовлетворяет потребностям наличного денежного обращения", - сообщили в Нацбанке.