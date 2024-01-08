За 2023 год в областном центре с торгов было продано 20 земельных участков общей площадью 8,9 га за 201,5 млн тенге. А заявки подали на 258 участков. Почему продать с аукциона удалось совсем немного, обсудили сегодня, 8 января, на аппаратном совещании в акимате Костаная.

Руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ пояснил, что многим заявителям отказывают «ввиду несоответствия запрашиваемых участков градостроительным требованиям».

Еще об одной проблеме в связи с продажей земель говорил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Аукцион - 2-3 участника, английский метод, цена повышается. И есть участники, которые взвинчивают цену до баснословных сумм. Игроки. Рассчитывают на перепродажу участков или еще на что-то, не знаю, - описал ситуацию аким. - Естественно, на их высокой цене аукцион закрывается. Трое суток проходит - победитель аукциона не платит, земля остается без хозяина.

Земля сегодня по закону должна предоставляться в подавляющем большинстве случаев с аукциона. Исключения - для нужд инвестиционных проектов и прилегающие территории для обслуживания домов. Аким еще раз напомнил: необходимо создать пул участков, пригодных для предложения инвесторам, чтобы предоставление земли в последующем не тормозилось аукционными «игроками». Такие участки нужно взять на баланс отдела земельных отношений.

Без аукционов также имеют право выкупить землю арендаторы - после освоения земельного участка в соответствии с целевым назначением и ввода объекта в эксплуатацию. Таким порядком в Костанае за прошлый год продали 55 земельных участков общей площадью 14,6 га на сумму более 250 млн тенге.

В общем бюджет за городскую землю в 2023 году получил более 450 млн тенге. На совещании отметили - это меньше, чем в 2022 году, когда от продажи участков казна имела почти миллиард тенге.

Фото Галины КАТКОВОЙ