Временный запрет на ввоз праворульных авто в виде конструкторов ввели в Казахстане. Соответствующий приказ опубликован на портале "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Казахстана в электронном виде", передает Tengrinews.kz.

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По приказу министра промышленности и строительства от 29 декабря 2023 года запрет на ввоз праворульных автомобилей в Казахстан введен сроком на 6 месяцев.

Согласно данным ведомства, приказ принят в соответствии со статьями 17 и 18 закона "О регулировании торговой деятельности", а также со статьями 29 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе.

"Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.

Приказ вступит в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, то есть с 16 января 2024 года.

Напомним: введение запрета на ввоз праворульных авто в Казахстане рассматривается с августа прошлого года.

Отметим, что с 2007 года в Казахстане запрещена регистрация праворульных автомобилей, но их эксплуатация не запрещена.