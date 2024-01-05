Есть редкие случаи, когда данные детей не отображаются в цифровых документах, но это не означает, что они не получат выплаты, передает Informburo.kz.

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Каждый казахстанский ребёнок получит выплаты из Нацфонда, вне зависимости от того, отображены ли его данные на портале eGov, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

"Есть редкие случаи, когда некоторые дети не отображаются, либо отображаются некорректно в цифровых документах, но это не значит, что они не получат выплаты. Это означает лишь то, что не определена родственная связь между родителем и ребёнком в цифровых документах", – сообщает госкорпорация.

Чтобы ребёнок корректно отображался в цифровых документах, необходимо выполнить следующие действия:

обновите приложение eGov Mobile до последней версии;

найдите кнопку "Добавить ребёнка" в категории "Семья" в цифровых документах;

нажмите "Добавить ребёнка", чтобы перейти к услуге "Обновление информации о ребёнке";

заполните все необходимые поля, приложите свидетельство о рождении и подпишите заявление.

Срок рассмотрения заявления составит от двух до пяти рабочих дней. После завершения обработки пользователь получит уведомление. После обработки заявки необходимо будет обновить приложение, и тогда ребёнок появится в цифровых документах, добавили в "Правительстве для граждан".