В правила организации застройки внесли изменения по благоустройству и озеленению территории, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

Иллюстративное фото freepik.com

"В правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства внесены изменения в части установления одним из критериев для ввода в эксплуатацию объектов наличие благоустройства и озеленения территории, отведённой под строительство объекта", – сообщили в ведомстве.

Согласно изменениям, полная готовность построенных объектов (комплексов) подразумевает соблюдение утверждённого проекта, завершение строительно-монтажных работ, подключение к инженерным и коммунальным сетям, а также благоустройство и озеленение на отведённой территории строительства.

Как отмечает ведомство, озеленение не только улучшает экологическое состояние окружающей среды и визуальную привлекательность объекта, но и положительно влияет на эмоциональное состояние жителей, внося существенный вклад в эстетическую ценность.

"Установление одним из критериев для ввода в эксплуатацию объектов наличие озеленения территории, отведённой под строительство объекта, позволит заметно повысить уровень комфорта всех жильцов дома, содержание кислорода в атмосфере, задерживая ветер и пыль, позволит отделить придомовое пространство от шумных и пыльных дорог и производств, заметно улучшит облик двора", – добавили в министерстве.