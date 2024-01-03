В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, насколько выросли пенсия и пособия в Казахстане с 1 января 2024 года, передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

По данным ведомства, с 1 января все виды государственных пособий и базовая пенсионная выплата повышены на семь процентов в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком, солидарная пенсия – на девять процентов, то есть с опережением уровня инфляции на два процента.

"Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 г. – 120 838 тенге)", - рассказали в Минтруда.

Кроме того, по поручению Главы государства, начиная с 2023 года, в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70 процентов от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120 процентов.

Так, с 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии повышен с 60 до 65 процентов от прожиточного минимума, что составляет 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 процентов от прожиточного минимума, что составляет 45 578 тенге.

Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2024 года:

пособие на рождение 1, 2, 3-го ребенка увеличилось со 131 100 до 140 296 тенге , на рождение 4-го и более ребенка – с 217 350 до 232 596 тенге ;

, на рождение 4-го и более ребенка – с ; пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличилось для семей с 4-мя детьми с 55 304 до 59 183 тенге , с 10-ю детьми – со 138 000 до 147 680 тенге ;

, с 10-ю детьми – со ; пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы – с 71 398 до 76 397 тенге, III группы – с 48 681 до 52 089 тенге.

Также на 7 процентов увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

"Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода", - добавили в Минтруда.