В Министерстве финансов подсчитали, сколько детей получат выплаты из Нацфонда на образование или улучшение жилищных условий в 2024 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Айбол Аргынгазинов считает, что ключевой идеей инициативы является распределение национального богатства подрастающему поколению, которое послужит стартовым капиталом при вхождении во взрослый этап жизни.

"В 2024 году по предварительным расчетам более 250 тысяч молодых казахстанцев могут воспользоваться средствами Нацфонда для оплаты обучения или улучшения жилищных условий", - проинформировал он.

Ранее в Национальном банке озвучили сумму инвестиционного дохода Национального фонда, половина которого будет перечисляться казахстанским детям.

"Доходность за период с 2005-го по 2022 год в годовом выражении составила 2,6 процента или 1,4 миллиарда долларов. Соответственно, в 2024 году в рамках программы "Нацфонд – детям" будет начислено порядка 695,5 миллиона долларов всем получателям, включая достигающих 18-летия в 2024 году", - сообщили в Нацбанке.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что средства детям из Национального фонда начнут выплачивать с 1 февраля 2024 года.

"Выплаты начнутся с 1 февраля 2024 года. Единый накопительный пенсионный фонд будет начислять всем детям, кому до 18 лет, которые являются участниками программы, которые имеют гражданство Казахстана. А именно те дети, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, они могут с этого момента подавать заявки, документы, подтверждающие целевые назначения, и, соответственно, использовать эти средства", - сказал директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Айбол Аргынгазинов.



