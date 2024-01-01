Что изменилось в жизни казахстанцев в январе 2024 года - в материале корреспондента Tengrinews.kz.

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Нацфонд - детям

С 1 января 2024 года по поручению Президента запускается программа "Национальный фонд - детям". По ее условиям всем несовершеннолетним ежегодно будет начисляться 50 процентов от инвестиционного дохода Нацфонда. Эти деньги можно будет потратить на образование и улучшение жилищных условий.

Суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться доход.

Сами выплаты начнутся с 1 февраля 2024 года. Единый накопительный пенсионный фонд будет начислять деньги всем детям-казахстанцам до 18 лет. А именно те дети, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, могут с этого момента подавать заявки, документы, подтверждающие целевые назначения и использовать средства.

Мораторий на проверки бизнеса

С 1 января в Казахстане завершается мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что малый и средний бизнес являются основой экономики и устойчивости любой страны. Поэтому государство придает ключевое значение созданию благоприятной бизнес-среды.

"Мы совместно с бизнес-сообществом провели большую работу по выявлению избыточных требований, которые препятствуют развитию предпринимательства. По итогам мы выявили больше 10 тысяч излишних требований. На сегодня 9 тысяч уже отменены. Оставшиеся будут исключены в начале следующего года с принятием соответствующего закона в Парламенте", - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, также проведена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит планировать проверки, исключив человеческий фактор. В результате их количество сократится в два раза. В целом административное давление на законопослушных предпринимателей снизится.

"Таким образом, после завершения моратория тотальных проверок в стране не должно быть. Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем", - подчеркнул премьер-министр.

В декабре 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении моратория на проверки бизнеса до 1 января 2024 года.

Всеобщее декларирование

Всеобщее декларирование внедряется на основании статьи 45-1 закона от 25 декабря 2017 года № 121-VI "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

С 1 января 2021 года декларацию уже сдают:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение госфункций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с конституционным законом "О выборах" и законах "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ЦБ".

Они продолжат сдавать ежегодную декларацию по форме 270.00.

С 1 января 2023 года работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги были обязаны представлять декларацию о доходах и имуществе в налоговые органы. Они продолжат сдавать ежегодную декларацию по форме 270.00.

С 1 января 2024 года декларированию доходов подлежат руководители и учредители (участники) юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

С 1 января 2025 года ежегодную декларацию обяжут сдавать оставшейся категории населения.

Вопросы и справки по всеобщему декларированию можно получить но номеру 1414 либо на сайте Комитета государственных доходов Казахстана.

Документы

В 2024 году месячный расчетный показатель составил 3 692 тенге. Он вырос на 242 тенге, и это изменило размеры госпошлин на изготовление документов.

С 1 января 2024 года госпошлина за выдачу детского паспорта гражданина страны объемом 24 страницы (до 16 лет) составила 4 МРП, или 14 768 тенге.

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина Казахстана объемом 36 страниц составила 8 МРП, или 29 536 тенге, а на 48 страниц - 12 МРП, или 44 304 тенге.

Также госпошлина за выдачу удостоверения личности гражданина страны составила 0,2 МРП, или 738 тенге. А вот за выдачу удостоверения личности гражданина Казахстана в связи с его утратой в течение года более двух раз придется заплатить 1 МРП, или 3 692 тенге. Кроме того, казахстанцы могут доплатить за ускоренное изготовление паспорта и удостоверения личности.

Свидетельство о заключении брака в 2024 году также стоит 1 МРП, или 3 692 тенге. А вот подача на развод обойдется в два раза дороже - 2 МРП, или 7 384 тенге. Свидетельство о рождении также выдается бесплатно. А вот повторная выдача, в случае утери, обойдется в 2024 году в 0,5 МРП, или 1 846 тенге.

Дактилоскопия

Обязательная дактилоскопическая регистрация должна была начаться 1 января 2024 года. Но теперь ее отменили.

"Важная новелла законопроекта - это отмена обязательной дактилоскопии, которая должна была заработать в ЦОНах при документировании с 1 января 2024 года. Решение было инициировано в связи с многочисленными обращениями, мнениями экспертов по вопросам безопасности и соблюдения конституционных прав граждан. Дактилоскопия останется по желанию гражданина. При этом для иностранцев сдача отпечатков пальцев останется обязательной", - сказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

Изначально планировалось, что в удостоверения личности казахстанцев будут добавлять отпечатки пальцев. Позже стало известно, что обязательную дактилоскопию планируют отменить. 23 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон о корпорации "Правительство для граждан", парке "Астана хаб" и дактилоскопической регистрации, что означает отмену обязательной дактилоскопии.

Единый совокупный платеж

1 января заканчивается действие Единого совокупного платежа, который изначально вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) для самозанятых граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, если сумма их дохода не превышала 4 миллиона тенге в год.

С 1 января 2019 года в Казахстане ввели новый правовой режим единого совокупного платежа (ЕСП), предусматривающий упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых.

Он предназначен для самозанятых, чей доход ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Платить ЕСП могут только физические лица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.

Размер ЕСП - 1 МРП в месяц для городских жителей и 0,5 МРП для сельских жителей. Уплачивая такой минимальный налог, самозанятые казахстанцы подключались к системам медицинского страхования, пенсионного обеспечения и государственного социального страхования.

С отменой ЕСП у казахстанцев есть несколько вариантов - стать наемным работником либо индивидуальным предпринимателем и выбрать соответствующий налоговый режим, либо не регистрировать ИП, но сдавать годовую декларацию по форме 240.

Пенсионные отчисления

С 1 января каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные проценты от зарплаты работника. Эта норма должна была заработать в 2020 году, но после общественного обсуждения ее отложили.

26 декабря 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения".

В закон вошла норма, которая переносит введение дополнительных взносов еще на год. Ранее она должна была заработать в 2023 году.

"Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в Единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента и устанавливаются от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, в размере:

с 1 января 2024 года - 1,5 процента;

с 1 января 2025 года - 2,5 процента;

с 1 января 2026 года - 3,5 процента;

с 1 января 2027 года - 4,5 процента;

с 1 января 2028 года - 5 процентов", - говорится в законе.

Таким образом, в полную силу норма заработает в 2028 году, когда обязательные взносы достигнут 5 процентов.

Суды

С 1 января вступит в силу норма закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".

Расширяется количество составов преступлений не только по особо тяжким, но и другим категориям преступлений, подсудных присяжным. Таких дел будет 43.

Эти составы предусматривают:

принуждение к изъятию тканей и органов человека;

пытки;

рейдерство;

ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками, повлекшее смерть двух и более лиц;

незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшую тяжкие последствия;

незаконную охоту;

нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц;

нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;

управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.

По мнению Верховного суда, норма позволит усовершенствовать деятельность судов, повысить уровень доверия к судам, активизировать участие гражданского общества в процедуре отправления правосудия, повысить правовую культуру и правовое сознание общества, уровень удовлетворенности от результатов отправления правосудия.