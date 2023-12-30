Пожар начался сегодня, 30 декабря, около 11.00 в посёлке Дружба. Горело двухэтажное здание гостиницы «Жібек жолы».





Огонь охватил кровлю, второй этаж и частично первый этаж здания. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

- Пожар был ликвидирован в 13:18. Обстоятельства происшествия устанавливаются, будет проведено тщательное расследование причин возникновения пожара, -сообщили в пресс-службе ДЧС. - Следует отметить, что здание на момент пожара не эксплуатировалось.





Предварительная площадь пожара составила 450 кв. м. из общей площади в 900 кв.м. Расстояние от места пожара до ближайшего населённого пункта составляет 11 км. По факту происшествия назначено следствие и проводится проверка.



