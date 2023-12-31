Возврат предприятия в ведение Минздрава позволит нарастить темпы модернизации отечественных медучреждений, передает Informburo.kz.

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В госсобственность вернут предприятие, которое работает в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой. Об этом говорилось на заседание комиссии по демонополизации экономики, которое провёл премьер-министр Алихан Смаилов.

"Обсуждён вопрос возврата в госсобственность предприятия, ранее переданного в доверительное управление, которое работает в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой. В результате проведённой проверки было выявлено, что в настоящее время компания используется не по назначению, её нынешняя деятельность не соответствует целям и задачам, прописанным в учредительных документах", – говорится в сообщении.

Премьер-министр заявил, что необходимо ускорить процесс возврата предприятия в ведение Министерства здравоохранения, так как это позволит нарастить темпы модернизации отечественных медучреждений.

На заседании также рассмотрели вопросы газоснабжения теплоисточников Актау и Мангистауской области и итоги антимонопольного расследования на рынке оказания сертификационных услуг.