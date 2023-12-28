В установленные для ловли зайца петли из металлического троса в лесополосе, недалеко от мавзолея Ыбрая Алтынсарина, попадают собаки.

Мёртвая собака с петлей из металлического троса на шее

Об этом «НГ» сообщили Александр и Дина ОЛЬШАНЕЦКИЕ, постоянные помощники приюта ОФ «Сердце чистейшей породы». Учредительница фонда Людмила Берестова рассказала им о собаках, которые живут в этом районе.

- Она их нашла ещё щенками на берегу Тобола - сидели там в грязи, - рассказывает Александр. - Как ни старалась, щенки не подпускали к себе, очень боялись. Прикармливая едой, она их вывела ближе, чтобы была возможность подъехать на машине. Она же привезла для них сюда будки, но они предпочитают жить в трубе - это у них зона безопасности что ли.

Дина Ольшанецкая кормит собак

- Первый раз, когда мы сюда приехали, - вспоминает Дина, - это было в октябре прошлого года, их было трое. Мы их два раза покормили. И третий исчез, больше не появлялся. Возможно, он тоже оказался в петле. Тогда они ещё нас так хорошо не знали. Сколько мы его искали, так и не нашли.

- Людмила раз сюда приехала у них - еда есть. Второй приехала - снова еда есть. Потом она сказала: «Вы у меня собак забрали», - смеётся Александр.

- 14 декабря мы приехали покормить Малыша и Жучика, - продолжает Дина. - Но Малыш был один, прибежал с другой стороны, при этом он скулил. А Жучика не было ни видно, ни слышно. Но о плохом мы не подумали, так как он может уйти и потом вернуться. Когда приехали на следующий день, снова его не было. Я стала его звать и услышали, как он скулит. Начали его искать, пробираясь через кусты с фонариком, это был поздний вечер.

Александр Ольшанецкий рядом с местом, где Жучик попал в петлю

- Когда мы его нашли, - говорит Александр. - я не сразу понял, что с ним произошло. Он изгрыз все кусты вокруг себя. Может, он в капкан попал, подумал я. А когда присел и начал светить фонариком, увидел блестящую металлическую петлю у него на шее. Он в неё голову сунул, она подтянулась, шерстью узел замотался и не дал ей до конца затянуться. Я его освободил и на руках принёс сюда, на их обычное место. Он отошёл от шока и начал есть. Сейчас с ним все хорошо.

Недалеко от места, где нашли угодившего в петлю Жучика, лежали две мертвые собаки, припорошенные снегом - они угодили в такие же петли, которые остались у них на шее. Пока мы шли к этому месту, увидели ещё 6 таких установленных петель.

Петля - это орудие, изготовленное из металического троса, проволоки или веревки. Ее принцип действия основан на удержании и удушении животного. Попав в петлю, зверь инстинктивно пытается двигаться вперёд, затягивает её и в страданиях погибает.

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