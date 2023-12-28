В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) рассказали об итогах проведенного анализа состояния конкуренции на рынке услуг сотовой связи в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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Отмечается, что анализ состояния конкуренции на рынке услуг сотовой связи был проведен с целью определения уровня конкуренции и разработки мер, направленных на устранение барьеров доступа на соответствующий товарный рынок.

"В настоящее время рынок сотовой связи характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства, где присутствует дуополия АО "Казахтелеком" с дочерними мобильными операторами АО Kcell, ТОО МТ–С (Тele2/Altel) с долей рынка в 63 процента и частным оператором ТОО "Кар-Тел" (Beeline) с долей в 37 процентов.

Проведенный Министерством цифрового развития (МЦРИАП) аукцион по распределению радиочастот на право оказания услуг сотовой связи в сети 5G, без учета замечаний и предложений агентства, привел к усилению монополизации рынка (победителем аукционов признана группа компаний АО "Казахтелеком", которая обеспечила себе 100-процентную монополию в сети 5G)", - говорится в сообщении.

По данным АЗРК, низкий уровень конкуренции, где преобладает квазигосударственный сектор, привел к снижению состязательности за клиента между операторами связи и к поддержанию цен. В результате отмечается резкое увеличение жалоб на рост цен, на качество услуг связи и интернета.

"Операторы связи повышение цен объясняют в том числе ростом объема инвестиций в поддержание и развитие сети. Однако в соответствии с полученными данными наблюдается тенденция снижения объема инвестиций в динамике, к примеру, в 2021 году снижение составило 20 процентов в сравнении с предыдущим годом, в 2022 году - 30 процентов. При этом инвестиционная возможность сотовых операторов растет (+11,5 процента в 2022 году в сравнении с предыдущим годом), как и прибыль в динамике (+21 процент в 2022 году)", - отметили в агентстве.

Кроме того, в ходе анализа были выявлены барьеры в доступе на рынок услуг сотовой связи и в получении радиочастот (наличие условий в НПА, ограничивающих конкуренцию; несовершенство системы распределения РЧС; доступ к инфраструктуре и ресурсам), препятствующие развитию конкуренции.

"По указанным барьерам направлены соответствующие рекомендации в МЦРИАП о принятии мер, направленных на их устранение, и об обеспечении развития конкуренции в отрасли", - заключили в АЗРК.