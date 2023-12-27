Как будут работать ЦОНы в первые дни нового года в Костанайской области?
27 декабря 2023, 17:09 | Государство
График работы в праздничные дни всех ЦОНов страны сообщила пресс-служба НАО "Правительство для граждан". В связи с празднованием Нового года в работу отделений добавили два выходных дня.
Фото из архива "НГ"
Все центры обслуживания населения страны не будут работать 1 и 2 января. С 3 января Госкорпорация возобновит работу в обычном режиме.
Напомним, что в будние дни центры принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.
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