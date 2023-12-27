Встреча главы региона Кумара Аксакалова с жителями областного центра пройдет уже сегодня, 27 декабря. Время встречи выбрали не самое удобное для работающих костанайцев - 17:00.

Фото gov.kz

Прийти и задать вопросы акиму на открытой встрече можно в здании бывшей филармонии на ул. Тауелсиздик, 85