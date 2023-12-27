Аким области сегодня вечером встретится с жителями Костаная
27 декабря 2023, 10:57 | Государство
Встреча главы региона Кумара Аксакалова с жителями областного центра пройдет уже сегодня, 27 декабря. Время встречи выбрали не самое удобное для работающих костанайцев - 17:00.
Фото gov.kz
Прийти и задать вопросы акиму на открытой встрече можно в здании бывшей филармонии на ул. Тауелсиздик, 85
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