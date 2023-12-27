Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что минимальную заработную плату в Казахстане будут определять по-новому, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Министр рассказала, что новая методика учета минимальной заработной платы будет разработана в 2024 году.

"Основной посыл этой методики в том, что будут использоваться медианная зарплата и производительность труда. То, чего не было до сегодняшнего дня. Соответственно, в зависимости от того, какая производительность будет в Казахстане, какая будет медианная зарплата, от этого будет зависеть МЗП", - сказала Жакупова.

Она напомнила, что по поручению Главы государства, озвученном на совместном заседании палат Парламента 1 сентября 2023 года, было поручено довести размер МЗП до 85 тысяч тенге в 2024 году.

"Данная работа тоже уже выполнена, в законе о республиканском бюджете предусмотрены средства, и со следующего года МЗП будет 85 тысяч. В следующем году мы будем ее разрабатывать и, соответственно, вместе с вами обсуждать. Примут участие в разработке и наши партнеры - это ассоциация работодателей, профсоюзы, сами работники", - заключила она.