О том, что в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Костанайской области невозможно оплатить замену паспорта и других документов по карте или наличными, «НГ» сообщили несколько жителей областного центра. И поинтересовались - не нарушает ли государственное учреждение права граждан?

- На данный момент на месте в ЦОНе можно оплатить только через QR Каспи или Халык-Банка, - подтвердил «НГ» руководитель отдела № 1 «Правительство для граждан» по Костанайской области Даулет КИКБАЕВ. - Это связано с тем, что закончился срок действия договора с АО «Казпочта» на обслуживание касс. Но услугополучатели могут оплатить оформление документов в ближайших отделениях банка с отделом № 1 ЦОНа Костаная, расположенного по ул. Таулсиздик, 46, либо в самом здании «Казпочты» по ул. Тауелсиздик, 63. Также рядом с отделом находятся и другие банки, в которых услугополучатель может произвести оплату наличными, либо картой.

На уточняющий вопрос, почему договор на обслуживание касс нельзя было продлить до конца года для удобства услугополучателей, нам ответили: «Сроки договора устанавливает АО «Казпочта».

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ