Речь идёт о заменах бортов Air Astana на борты Fly Arystan, которых в текущем году было 226. Об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Фото Air Astana

В связи с участившимися случаями замены воздушных судов авиакомпании Air Astana на неравноценные воздушные судна Fly Arystan без соответствующего предварительного уведомления пассажиров вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев провёл рабочее совещание. В 2023 году авиакомпания Air Astana выполнила 31 588 рейсов, замена воздушных судов произошла на 226 рейсах, что составляет 0,7% от общего количества. По результатам совещания Минтранс поручил авиакомпании Air Astana:

принять меры по минимизации практики замены воздушных судов Air Astana на борты Fly Arystan;

обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта;

выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта;

принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов Air Astana с одного до двух.

Министерство транспорта РК продолжит мониторинг соблюдения прав пассажиров при изменениях статуса рейса и будет приимать административные меры в случае выявления нарушений.