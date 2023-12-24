Зимние каникулы 2023/2024: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
24 декабря 2023, 10:45 | Государство
Казахстанские школьники отдохнут на зимних каникулах 10 дней, передает Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Вторая четверть для школьников заканчивается в четверг, 28 декабря. Зимние каникулы начнутся в пятницу, 29 декабря 2023 года.
Всего ученики отдохнут во время зимних каникул 10 дней: с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.
Кроме того, в феврале 2024 года ожидаются дополнительные каникулы для учащихся первых классов. Такие каникулы предоставляются ежегодно. В этом году они продлятся 7 дней - с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.
Весенние каникулы (11 дней) начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта 2024 года включительно.
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