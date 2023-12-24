Казахстанские школьники отдохнут на зимних каникулах 10 дней, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Вторая четверть для школьников заканчивается в четверг, 28 декабря. Зимние каникулы начнутся в пятницу, 29 декабря 2023 года.

Всего ученики отдохнут во время зимних каникул 10 дней: с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.

Кроме того, в феврале 2024 года ожидаются дополнительные каникулы для учащихся первых классов. Такие каникулы предоставляются ежегодно. В этом году они продлятся 7 дней - с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.

Весенние каникулы (11 дней) начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта 2024 года включительно.