В "Казтелерадио" предупредили о профилактических работах, передает Informburo.kz.

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В субботу, 23 декабря, телевидение и радио в Казахстане не будут работать с 3.00 до 17.00, сообщили в "Казтелерадио".

"В рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра "Казмедиа орталыгы" планируется замена сетевого оборудования всего технологического комплекса. "Казтелерадио" будет проводить профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей", – говорится в сообщении.

В сентябре на телевидении произошёл сбой из-за проблем со спутником KazSat-3, который относительное время находился в тени Луны и Земли. В октябре телезрителей предупреждали о возможном ухудшении качества вещания в связи с прохождением периода осенней солнечной интерференции.