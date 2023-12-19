ЕНПФ рекомендует игнорировать распространяемые объявления о посреднических услугах, передает Informburo.kz.

Фото Ксении РЕБИК

Информацию о первых начислениях по программе "Нацфонд – детям" законные представители детей увидят уже в феврале 2024 года в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz. Но уже сейчас в соцсетях и мессенджерах предприимчивые люди предлагают за отдельную плату услуги по внесению данных несовершеннолетних детей в государственную базу якобы для начисления средств, сообщается на сайте ЕНПФ.

ЕНПФ настоятельно рекомендует игнорировать распространяемые объявления о посреднических услугах.

"Следует помнить, что проверить и внести данные своих детей, вы можете самостоятельно и совершенно бесплатно. Для этого не нужно собирать никакие документы, открывать счета, посещать какие-либо ведомства, в том числе ЕНПФ. Единственное, что важно сейчас сделать – проверить наличие и корректность данных вашего ребёнка (ФИО, ИИН, дату рождения) и проверить наличие сведений о детях в своём личном кабинете на веб-портале egov.kz. Если сведения о детях в вашем личном кабинете отсутствуют, внесите их самостоятельно – это всего лишь несколько кликов", – отметили в фонде.

В фонде напомнили о рисках распространения персональных данных при посредничестве. Получить ответы на все вопросы и проверить информацию можно как в отделениях ЕНПФ, так и дистанционно: посредством сайта и мобильного приложения фонда, через многоканальную бесплатную связь – по номеру call-центра 1418, а также посредством WhatsАрp по номеру +7 777 000 1418, на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.