С 15 по 31 декабря полиция совместно с лесоохранными органами организует рейды для выявления и пресечения незаконных порубок сосен в лесах Костанайской области. Оперативно-профилактическое мероприятие «Ель» в предновогодний период проводится в том числе и для пресечения провоза и реализации молодняка хвойных пород.

- Сообщаем, что усилен контроль на автодорогах, а также на рынках и в других местах на предмет законности провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев, - сообщили в пресс-службе департамента полции. - Наказание зависит от нанесенного ущерба: есть административное наказание и уголовная ответственность.

В первом случае нарушителя привлекут по ст. 381-1 КоАП РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников). Эта статья предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 20 МРП для физических лиц. Для должностных, некоммерческих организавий и предпринимателей наказание выше.

- Но если будет установлено, что правонарушитель повредил объект селекционно-генетического назначения, то квалификация деяния будет по ст. 381 КОАП РК, - добавили в полиции.

В случае признаков уголовного правонарушения виновника привлекут по ст. 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением значительного ущерба). По этой статье минимальная планка наказания - штраф в размере до 160 МРП.