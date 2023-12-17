Третий этап всеобщего декларирования доходов заработает в Казахстане с 2024 года. Корреспондент Orda.kz выяснил, кого коснутся новые требования, о чем именно придется рассказать государству и какие суммы вызовут вопросы у налоговой.

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Напомним, введение всеобщего декларирования разделили на четыре этапа. Сначала отчитаться о доходах обязали государственных служащих и приравненных к ним лиц. В этом году декларацию подавали работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.О третьем этапе всеобщего декларирования казахстанцам 6 декабря напомнил Комитет государственных доходов:

«С 1 января 2024 года на третьем этапе предоставить "Декларации об активах и обязательствах" должны представители бизнеса и их супруги, руководители, учредители (участники) юридических лиц и ИП. Эта обязанность коснется и тех ИП, кто имеет статус бездействующих и руководителей ТОО с аналогичным статусом».

Что должно входить в декларацию 2024 года и какое наказание грозит тем, кто не успеет подать ее в срок, рассказала главный эксперт Управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова.

Что декларируем за рубежом?

По словам Хасеновой, декларирование — один из этапов проекта «100 шагов» плана Нации по реализации пяти институциональных реформ:

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«Все декларирование у нас проходит в четыре этапа. Сначала это касалось госслужащих, их супругов и приравненных к ним лиц. Почему начали с них? Это наиболее подготовленная категория населения. Госслужащие и до этого ежегодно сдавали декларацию, только она называлась иначе. В ней тоже указывали доходы, а также крупные покупки и продажи».

Второй этап всеобщего декларирования начался в 2023 году. Он коснулся работников госучреждений и квазигоссектора, учителей, врачей, спортсменов, бюджетников, их супругов и так далее. По словам эксперта, они тоже входят в список подготовленных к такой процедуре.

Третий этап затронет руководителей и учредителей юрлиц и их супругов, а также индивидуальных предпринимателей, то есть бизнесменов. Хасенова поясняет: если у госслужащих обычно мало имущества и активов за рубежом, то у бизнесменов чаще всего они есть.

Заключительный четвертый этап стартует с 2025 года. В него войдут все оставшиеся казахстанцы — от 18 лет. Не обойдет эта обязанность пенсионеров и даже иностранцев, которые получают доход в нашей стране.

«Декларация 2024 года — 250 форма "Декларации об активах и обязательствах физического лица". Многие предприниматели и юрлица путают. Они думают, что им придется отражать свои доходы или указывать прибыль от своей деятельности. Нет. Это касается только деятельности физического лица — это входная декларация, которую нужно сдавать один раз, и вы про нее забываете. Но тут нужно отразить все честно. Все, что есть по состоянию на 31 декабря 2023 года, вносится в нее. К вам никто не придет домой, и у налоговых сотрудников не будут возникать вопросы, откуда вы взяли свое имущество. Это просто своего рода легализация», — разъясняет Хасенова.

По ее словам, например, квартиру, которая находится в Казахстане, указывать не нужно. У Комитета госдоходов есть интеграция со всеми госорганами, и если нужно, они получат эти сведения. Что же тогда нужно внести в декларацию?

«Нужно указывать четыре вида активов, если они находятся за пределами Казахстана. В первую очередь, речь идет о недвижимости. Допустим, вы купили жилье в Турции или земельный участок в Испании. Эту информацию нужно указать в декларации. Еще один вид активов — транспортные средства. Если ваша машина зарегистрирована в Казахстане, то ее указывать не надо, так как есть единая база, мы это все видим. А вот если есть самолет, прицеп или яхта, зарегистрированные в другом государстве, нужно вписать обязательно», — говорит эксперт.

Следующий актив, относящийся к зарубежным, — деньги на банковских счетах. Их нужно указать, если в совокупности сумма превышает тысячекратный размер МРП. В 2023 году это примерно 3,5 млн тенге.

«Допустим, у вас в российском банке 100 тысяч рублей и в швейцарском — 500 евро. Если в сумме это превышает тысячекратный размер МРП, вы указываете счета в декларации. Госслужащим при этом, например, нельзя иметь счета за рубежом за исключением особых случаев. Это написано в законе о коррупции», — подчеркивает Хасенова.

Четвертый вид активов, учитываемый за рубежом, — доля участия в уставном капитале юридического лица, которое создано за пределами РК. Другими словами, доля участника в уставном капитале, например, ТОО — это совокупность его прав и обязанностей в отношениях с товариществом и его доля в имуществе этого ТОО. Если у вас это есть, тоже необходимо указать в декларации.

Украшения и долги

По словам Хасеновой, остальные виды активов не зависят от местоположения. Их нужно указывать все.

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Первый — договор о долевом участии в жилищном строительстве. Например, вы вложились в эту отрасль — неважно, в какой стране. Это нужно вносить в декларацию обязательно.Следующий вид активов — инвестиционное золото и ценные бумаги. Тот, кто имеет ячейки и держит в такой форме свои активы, обязан это отметить в декларации.

«К активам относятся также объекты интеллектуальной собственности и авторского права. Допустим, выпустили сборник своих стихов или книгу, запатентовали это, или написали картины. Такие объекты тоже вносим в декларацию», — говорит эксперт.

Еще один вид активов — другое имущество. К нему может относиться что угодно. Хасенова приводит в пример антиквариат, ценные картины и книги, дорогие украшения. Все это необходимо оценить у независимого эксперта, и если цена одной единицы такого имущества превышает тысячекратный размер МРП, его нужно декларировать.

«Конечно, это все по желанию физического лица, но я рекомендую указывать. Даже если у вас есть телевизор за четыре миллиона. Почему это важно? Дело в том, что после 250 формы ежегодно будет издаваться форма 270 "Декларация о доходах и имуществе". Там есть графа "приобретение и отчуждение имущества". В сведениях о приобретении имущества указывается источник покрытия расходов на его приобретение. Допустим, у вас годовой доход 10 млн тенге, и больше у вас ничего нет, и живете вы на зарплату. А на следующий год покупаете за 100 миллионов тенге квартиру. Потом вы должны будете расписать, откуда взяли 90 миллионов. Пенсионные накопления, переуступки, все это тоже учитывается. И если вы декларировали ранее свои ценности в 250 форме, которые, к примеру, оценили в семь миллионов, и вы их продали, а потом вложились в покупку жилья, вы можете документально это подтвердить. Потому я рекомендую оценивать все», — разъясняет эксперт.

Оценку можно сделать и в течение 2024 года, главное — уложиться в срок до 15 сентября. Важно, чтобы декларируемое имущество было оценено по состоянию на 31 декабря 2023 года.

При этом декларация касается и иностранных граждан, постоянно пребывающих в стране, имеющих ВНЖ и открывших ИП. Они тоже подходят под третью категорию, если получают доход из источников РК. Когда человек приехал просто по рабочей визе, его этот этап касаться не будет, но если иностранец является руководителем или учредителем юрлица, которое зарегистрировано в Казахстане, то он и его супруга обязаны сдать декларации.

«Открыли вы здесь ТОО, а его руководитель — гражданин РФ, к примеру, — его и его супруги это будет касаться. Помимо всего, есть также понятие дебиторской и кредиторской задолженности. В Казахстане такой менталитет, что если мы даем в долг, нам обычно не приходит в голову бежать к нотариусу и все это заверять. Но с введением декларирования нужно будет объяснять, что и откуда. Это очень важно, так как если вы купите имущество на средства долга, который вам вернули, то вы сможете также указать источник этих денег, если долг был заверен нотариально ранее. Подойдет даже расписка, главное — чтобы она была заверена».

Еще один актив — наличные деньги. Сумма в декларации не должна превышать 10 000-кратный размер МРП. То есть примерно 34 млн 500 тыс. тенге. Если у вас больше, то вы все равно указываете эти 34 млн. Остальное эксперт рекомендует хранить в банке:

«Я ни к чему не призываю, просто если вы, например, будете давать в долг кому-то, кто купит имущество с этих средств на следующий год, то сначала вопросы зададут ему, а потом уже вам. Так и вы, и тот, кто брал в долг, сможете объяснить их происхождение».

В чем суть и как заполнять

Гульден Хасенова объясняет, что само всеобщее декларирование призвано создать справедливое налогообложение. Чтобы каждый гражданин платил налоги по своим доходам. Также среди целей — сокращение теневой экономики, улучшение социальной политики и снижение уровня коррупции. По словам эксперта, когда система заработает и охватит всех казахстанцев, картина станет ясной. Будут лучше видны слои населения, понятнее, кому нужно помочь. А коррупционеры не смогут переписать ничего на третьих лиц, скрыть доходы будет труднее.

Фото : Pixabay.com

«При этом в 250 форме мы учитываем только то, что у физического лица уже есть. А доходы войдут в форму 270, которую введут со следующего года. Сейчас — если, конечно, крупную сумму человеку перевели, например, родственники в подарок, — он может ее указать тоже как имущество, так как по Гражданскому кодексу деньги являются имуществом. Но по факту это уже 270 форма, и пока это не нужно указывать. Физические лица сами несут ответственность за достоверность указанных сведений. Декларация делится на четыре вида, и среди них есть дополнительная. Если человек что-то забыл указать, он может внести это в дополнительную декларацию. В течение трех лет по сроку исковой давности можно корректировать форму 250. Если он вспомнил через пять лет, то уже поздно», — предупреждает Хасенова.

Она отмечает, что есть два способа сдачи декларации: на бумажном носителе и в электронном виде. На данный момент у них разные сроки сдачи. Однако Управление всеобщего декларирования внесло поправки, чтобы со следующего года был единый срок сдачи до 15 сентября. По ее словам, они уже одобрены Мажилисом и направлены на подпись президенту. Что касается бумажного носителя, с ним можно прийти в налоговую.

«Вообще декларацию сдают по месту прописки. Если вы прописаны в одном районе, а живете в другом, то обращаться нужно в тот, где прописка. Можно также в ЦОН или отправить заказным письмом по почте. В электронном виде форму можно заполнить через Кабинет налогоплательщика или через мобильное приложение. Сейчас его добавили в "Халык" и в Kaspi. При этом индивидуальные предприниматели должны сдавать декларацию по месту нахождения ИП. Это прописано в действующем законодательстве. Сейчас и ИП, и руководители всё сдают по месту жительства», — рассказывает Гульден Хасенова.

Есть ли ответственность

Эксперт управления поясняет, что 250 форма состоит из самой декларации и шести приложений. Каждое обозначает актив. Где вы поставите галочку о наличии того или иного актива, то приложение в итоге и заполняете. Если у вас ничего нет — сдаете пустой лист. Если есть, к примеру, счета за рубежом, то заполняете это в соответствующем приложении. Далее указываете идентификационный номер банка, его наименование, коды страны и валюты и какая сумма у вас находится там, то же самое касается ценных бумаг и так далее:

«При этом сама 250 форма не подлежит администрированию. То есть к ответственности вас не привлекут. Что вы в ней указали, то и указали. Это в ваших интересах. Административная ответственность наступает только в случае несдачи декларации — и то, на первый раз будет только предупреждение. Если не сдаете декларацию в течение года, то получите штраф в 15 МРП. Также есть ответственность за неполные и недостоверные сведения. Если счет в банке за рубежом есть, и вы его не указали, это получается сокрытие. Здесь будет штраф в размере 100 МРП».

Хасенова говорит — скорее всего, к 2025 году, когда декларирование будет иметь всеобщий охват, появятся налоговые консультанты. В том числе и частники, которые будут помогать заполнять документы. Так как пожилые люди, естественно, не знают нюансы, и им потребуется помощь.

«Сейчас на всю республику вопросами всеобщего декларирования занимаются только четыре человека. У нас и интеграция идет, нам и письма пишут, и обращения. Мы, конечно, будем решать этот вопрос. Работы очень много. На территориях то же самое. Если вы подойдете в территориальную налоговую, вам, конечно же, никто не откажет в помощи. Есть пошаговая инструкция, как сдавать эту декларацию. В этом году, когда сдавали, я сама лично выезжала, потому что писали письма, звонили, просили», — поясняет эксперт.

Она отмечает, что пока сталкивалась с крупными организациями квазигоссектора, где минимум 250 человек. Приезжали и помогали. Это их работа. Однако при этом, по ее словам, индивидуальные предприниматели вынуждены, как правило, делать это сами. А у руководителей и учредителей есть бухгалтеры, которые могут через Кабинет налогоплательщика сдать декларацию. По ее мнению, это несложно. Но практическую помощь управление обещает оказывать, Гульден Хасенова говорит, что это в их интересах.