Изменения и дополнения в правила содержания и выгула домашних животных обсудили 11 декабря на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата, которая проходила в режиме онлайн.

- На основании приказа министра экологии и природных ресурсов были утверждены типовые правила содержания и выгула домашних животных. В связи с этим нами были внесены изменения в решение маслихата, - сообщил заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Бауыржан БЕКЕТ. - Это ряд изменений, которые регламентируют общественные отношения, возникающие при выгуле и содержании домашних животных. Поправки внесены в части основных понятий и терминов, которые используются в данных правилах: дрессировочная площадка для собак, свободный выгул домашних животных и т. д.

В частности, владелец животного или ответственное лицо при наличии домашнего животного, требующего особой ответственности его владельца, должен устанавливать предупредительную надпись при входе на данную территорию.

Отказ от животного не прекращает обязанностей владельца в отношении него до приобретения права собственности на животное другим лицом.

Нахождение и содержание домашних животных на территории коммерческих, некоммерческих, религиозных организаций, детских, лечебных или образовательных учреждений определяется собственником, администрацией этих организаций и учреждений с соблюдением действующего законодательства РК.

- Реализация проекта правил не потребует дополнительных финансовых затрат и средств у госбюджета, - отметил Бауыржан Бекет. - Данный проект решения прошел научную антикоррупционную экспертизу и согласование со всеми заинтересованными госорганами.

За предложенные изменения депутаты проголосовали единогласно.

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