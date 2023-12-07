Она состоялась 29 ноября. Это была третья встреча со времени вступления акима областного центра Марата ЖУНДУБАЕВА в должность. И самая малолюдная. Впрочем, градоначальник заявил, что это можно оценивать положительно: раз бизнесмены не пришли, значит, к исполнительной власти нет вопросов, есть возможность нормально работать.

Кластер над рекой

Большая часть выступления акима посвящалась тому, какие сферы в ближайшее время в Костанае будут развиваться и финансироваться. И в каких, следовательно, могут найти работу частные компании.

Аким города советовал предпринимателям пользоваться поддержкой государства / Фото Ксении РЕБИК

- Городу в перспективе нужен завод по переработке картона, пластика, стекла. Нужны предприятия текстильной промышленности. Очень актуальная ниша - регулярная очистка русла Тобола, - перечислил Марат Жундубаев, - мы планируем, что река с ее набережными, зелеными зонами вокруг станет центром притяжения для горожан и гостей Костаная. Туризм, отдых, занятия спортом - много чего там должно быть развернуто... Но для этого надо, чтобы река была в порядке, не заросшая. Сейчас местных предприятий для этого нет. Приезжие работают, технику арендуют. 500 млн тенге областному управлению природоохраны бюджет выделяет для того, чтобы чистили русло реки. В этом году один участок, в следующем - другой. В целом же это же постоянная работа, всегда востребованная.

Будущее набережных и парков, которые через несколько лет должны стать единой зоной отдыха, аким определил словом «кластер». Заявил, что там будет очень много работы для бизнеса, имея в виду, с одной стороны, озеленение, освещение, уход за насаждениями и территорией, а с другой - развертывание аттракционов, закусочных, проката спортивного и развлекательного инвентаря.

Ноябрь 2023 г. Набережная «Шагала», которая должна заинтересовать бизнес, выглядит так / Фото пользователя Instagram @kostanay.city_and_time

Планы радужные. Если только работы, производимые на набережных, будут качественными. В конце осени в «НГ» читатель присылал фото с «Шагалы», где массово разрушаются ступеньки, ведущие к воде, осыпается облицовочная плитка с прибрежных строений. Первую очередь этой набережной запустили в 2013 году, а уже в 2019 году в «Нашей Газете» был репортаж о том, как на ней все рушится и валится. Этой локации для отдыха всего-то десять лет, а она требует серьезного ремонта. При этом предпринимателей туда зазывают давно.

Нужна конкуренция

- Благоустройство города - тоже хорошая ниша для бизнеса, - продолжал аким, - бизнеса, привязанного к бюджету. Имею в виду дворы, дороги, светофоры... У нас в этих сферах, к сожалению, рождаются монополисты. Например, по монтажу и обслуживанию светофоров предприятие одно. А хотелось бы, чтобы была конкуренция. Чтобы у местной власти был выбор. Новые люди нужны, лучше, чтобы это были костанайцы.

Деньги на ремонт дорог город намерен выделять постоянно. По оценке акимата, сейчас, после 7-8 лет усиленного внимания к состоянию дорог, 99% их в областном центре доведены до хорошего и удовлетворительного состояния. Теперь важно соблюдать нормативные межремонтные промежутки, а значит, бюджетные ассигнования на ремонты будут регулярными.

- 65 улиц в этом году сделали, планируется 38 в следующем году, - уточнил Марат Жундубаев. - Я называю те, которые уже прошли техническое обследование. Наверняка будем добавлять. Что касается дворов, то 53 в этом году привели в порядок из 523 внутридворовых территорий. 420 за последние 4-5 лет сделаны, это 78%. Осталось 103 двора. Разбиваем на два года. Думаю в 2025 году все завершим, потом надо будет поддерживать. Но закроется эта тема, найдется другая. Например, детские дворовые площадки. Сейчас ими пока 264 двора оснащены, надо и остальные подтягивать.

Создаем резерв

Наличие участков для ведения бизнеса - проблема для Костаная довольно сложная.

- Мне пишут: дайте землю под мойку, под станцию техобслуживания, - говорил Жундубаев, - мы стараемся удовлетворить обращения. Тем более что люди сами ищут, находят что-то. Методом аукциона, конечно, даем. Но не секрет, что земля уходит не тем, кому действительно срочно нужна, выкупают перекупщики... У меня буквально сегодня был человек. Три года назад отучился. И все это время не может участок получить для стартапа. Мы начали принимать дополнительные меры для улучшения инвестиционного климата, а именно занялись резервированием свободных земель в областном центре. Сегодня 100 гектаров резерва мы набрали. Начальный пул уже есть. Разделим участки по группам, систематизируем, чтобы все было прозрачно, и начнем предлагать бизнесу. Работу эту будем продолжать.

Кстати, в Костанае будет расширена индустриальная зона, которая занимает сейчас 400 га. К ней добавят еще 127 га, эту территорию планируют отдать под производства в сфере переработки сельхозпродукции, выпуск продуктов питания.

О возможности помочь

Глава Костаная напомнил, что в рамках национального проекта развития бизнеса предприниматели могут претендовать на поддержку государства в виде подведения производственной инфраструктуры за счет бюджета. Если стоимость проекта до 200 млн тенге, то помощь имеет право предоставить городской бюджет, если дороже, то областной, республиканский. Стоимость инфраструктуры может составлять от 50 млн тенге до 1 млрд, но не более 50% от стоимости проекта.

Фото Ксении РЕБИК

- Плохо, что об этом мало знают городские предприниматели, - посетовал аким, - хотя могли бы подтянуть к себе электричество, канализацию, воду. Есть несколько предприятий, которые сумели воспользоваться такой помощью. Например, ТОО «ФортунаМед» подвело электросети за 52,8 млн тенге, ТОО «Q-Oil» за 72 млн тенге наладило водоснабжение, а к

машиностроительному заводу ТОО «МТЗ-Казахстан» был проложен подъездной железнодорожный путь, стоимость - 423 млн тенге. Так что советую изучить условия и пользоваться этой поддержкой.

Жилье - это инвестиции?

Вопросов на встрече задали немного. Кстати, вместе с акимом на встречу приехали его заместители и руководители нескольких ГУ - отдела предпринимательства, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, с ними после мероприятия предприниматели могли встретиться индивидуально. Некоторые сделали это. Но в основном вопросы звучали в зале.

- Строительство жилья в оценке государства является инвестициями? - спросил директор ТОО «БК-Строй» Игорь КИМ, продолжая таким образом тему финансовой поддержки бизнеса, - или считается, что инвестируют только гиганты, которые заходят в индустриальную зону, типа корпорации Kia? В реальности с учетом сегодняшних цен мы каждый год вкладываем в строительство жилья 10-12 млрд тенге. Была государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы жол», когда мы возводили дома, а для стимулирования застройки государство брало на себя расходы на инфраструктуру. Но программу свернули, третий год нет ничего подобного. Мы один на один с проектами своими остались, в том числе с расходами на инфраструктуру, благоустройство, дороги. Скажите, когда мы приступаем к проектированию инженерных сетей, можем рассчитывать на поддержку какую-то со стороны государства?

- Раньше государство заказывало частным компаниям строительство бюджетного жилья. С этого года начала действовать программа по выкупу такого. Вы строите квартиры, если они соответствуют нашим критериям, то государство какие-то у вас приобретает для очередников. Просто покупает, - ответил Марат Жундубаев. - Раз вы строите коммерческое жилье, то благоустройство должны делать за свой счет, людей этим привлекать. Но, с другой стороны, думаю, вы правы в том, что делаете крупные инвестиции в экономику. Можем ли мы строить за счет бюджета инженерные коммуникации, например, до границ вашего строительства? Возможно. Надо только хорошо изучить этот вопрос.

Прозвучало также несколько вопросов о том, регулирует ли какой-нибудь орган сегодня отношения между объединениями собственников имущества и хозяевами бизнеса на первых этажах жилых домов, кафе, магазины там вполне легальны, открыты с полным пакетом разрешений. Но конфликты между ОСИ и предпринимателями случаются все чаще. Предметом споров становится как пользование общедомовыми коммуникациями, так и просто доступ в коммерческие помещения. Иногда и решения судов не прекращают эти конфликты. Предприниматели создают группу, которая будет аккумулировать опыт в решении таких проблем. Глава города пообещал собрать круглый стол, обсудить возможные выходы из ситуации.