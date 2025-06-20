В целом радует, что чиновничьи речи (особенно столь приближенных к главе государства) отходят от абстрактных словосочетаний вроде "геополитической неопределенности", "политической близорукости", "отказа от глобализма в пользу регионализации мировой политики" (хотя эти три примера взяты именно из его монолога), и за ними иной раз даже следует развёрнутый вариант.

Советник президента Малик ОТАРБАЕВ 19 июля на встрече с костанайской интеллигенцией говорил на удивление понятно, близко к тому, чем живет маленький на фоне всех этих геополитик человек.





К примеру, он заявил, что у казахстанцев есть привычка - критиковать самих себя. Своего президента, свою культуру, свое государство. Виной тому - соцсети, а именно картинка счастливой жизни за рубежом. А вот, например, в Узбекистане от такой проблемы не страдают.

- Я сам работал в дипломатической службе за рубежом, я знаю - там жить тоже нелегко, - сказал Отарбаев. - Там тоже есть свои трудности. Возможно, через социальные сети мы всегда все сравниваем. У нас есть такая привычка - мы критикуем самих себя всегда. Хотя я в Узбекистане везде побывал - нигде там никого не критикуют, нигде там своего президента, своих людей не критикуют, культуру не критикуют. Наоборот, всегда говорят хорошее. А у нас что, все плохо, что мы иногда критикуем самих себя? Не просто критикуем - мы говорим об этом всем в социальных сетях, где сейчас через искусственный интеллект может прочесть весь мир. Какой будет авторитет народа в целом и вообще государства? Нужно об этом еще раз задуматься.

В общем, и советник президента приобщился к тренду social media is fake, в котором молодых людей, с современным курсом на осознанность, призывает не верить приукрашенным картинкам, замедлиться и "побыть в моменте".

Защита советником своего президента - понятна. Интереснее другое.

Слова Отарбаева о том, что, среди прочего, мы критикуем и свою культуру, а также делаем это на весь мир, напомнили о митингах против домашнего насилия, символом которых стала убитая Куандыком Бишимбаевым Салтанат Нукенова. Корни насилия, особенно над женщинами и особенно в браке, многие ищут именно в культуре и традициях. И в таком случае советник президента будто боится эффекта "Бората"?

Но кажется, что ситуация, наоборот, показала казахстанцев крайне осознанными и нетерпимыми к насилию. Имя Салтанат у многих за рубежом стало ассоциироваться не с архаизмом казахских традиций брака, а с готовностью казахстанцев бороться с его патриархальным уклоном. Так же, как и немцы и норвежцы из амбассадоров "немецкого качества" и "скандинавского счастья" не стали неонацистами после того, как осудили теракты Брейвика, а наоборот - показали готовность разбираться с темным прошлым. Видимо, признание своих проблем, как первый шаг к их решению, для авторитета нации только полезен.





Так или иначе, но вот такое наставление костанайской интеллигенции дал Малик Отарбаев:

- Решительно бороться с социальным иждивенчеством и политической близорукостью, всячески противостоять крайним взглядам, потому что мир вокруг не черно-белый. Отбросить все исторические обиды, перестать кичиться прошлым и впадать в бесплодное критиканство. В нашей истории были не только голодоморы и политические репрессии. В нашей истории было много побед. В советское время, когда мы проходили через много испытаний, мы строили города. Мы в военные времена снимали такие шедевры, фильмы, такие были театральные постановки. Поэтому, говоря об истории, о прошлом, не надо говорить только про обиды, потому наша история не состоит только из черных страниц. Да, может, были какие-то испытания, но мы должны открыто говорить, что были и достижения. Вот этим мы должны наше подрастающее поколение сегодня удивлять, вот этим мы должны на самом деле гордиться. В нашей истории было тоже много достижений.

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