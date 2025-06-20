Причинённый ущерб по уголовным делам превысил 39 млн тенге, заявил руководитель департамента экономических расследований по Костанайской области Тимур ХАСАНОВ.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Особенно опасны организованные группы, которые пытаются наладить систематическую продажу и транспортировку нелегальной продукции, используя подставных лиц и скрытые схемы. - сообщил он. - Например, в одном деле были арестованы автомобили на сумму более 20 млн тенге, которые использовались для перевозки контрафакта. Мы подчёркиваем: это не просто нарушение закона, а реальная угроза здоровью и будущему нашего общества.

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Напомним, с 2023 года оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним признан в Казахстане нелегальным и предусматривает уголовную ответственность.

- Помимо никотина, вейпы содержат химические ароматизаторы и добавки, которые не проходят полноценный санитарный контроль. Мы благодарим всех, кто помогает нам в противодействии употребления никотиновых изделий среди молодёжи: от журналистов и блогеров до учителей, родителей и студентов, - подытожил Хасанов.