Подать документы на конкурс грантов для поступления в магистратуру можно с 12 декабря
5 декабря 2023, 09:59 | Государство
Приём документов на конкурс грантов для поступления в магистратуру продлится с 12-го по 19 декабря, сообщает Министерство науки и высшего образования. Список обладателей грантов опубликуют после 21 декабря, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото freepik.com
Поступающие в магистратуру могут претендовать на 3,8 тысячи государственных образовательных грантов:
- "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" – 1758 грантов;
- "Естественные науки, математика и статистика" – 569 грантов;
- "Педагогические науки" – 469 грантов;
- "Сельское хозяйство и биоресурсы" – 461 грант.
Зачисление в организации высшего и послевузовского образования будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.
2 декабря началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, экзамены продлятся до 8 декабря.
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