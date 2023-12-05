Приём документов на конкурс грантов для поступления в магистратуру продлится с 12-го по 19 декабря, сообщает Министерство науки и высшего образования. Список обладателей грантов опубликуют после 21 декабря, передает Informburo.kz.

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Поступающие в магистратуру могут претендовать на 3,8 тысячи государственных образовательных грантов:

"Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" – 1758 грантов;

"Естественные науки, математика и статистика" – 569 грантов;

"Педагогические науки" – 469 грантов;

"Сельское хозяйство и биоресурсы" – 461 грант.

Зачисление в организации высшего и послевузовского образования будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

2 декабря началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, экзамены продлятся до 8 декабря.