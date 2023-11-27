Традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий проведут в Костанае с 1 по 20 декабря. Кроме субъектов бизнеса, ОСИ и ПКСК, к участию приглашаются государственные организации. Об этом сегодня, 27 ноября, на аппаратном совещании в акимате Костаная рассказал заместитель акима города Мажит ШУЛЕНОВ.

Еще один конкурс - на лучший зимний двор и лучшую снежную фигуру - проведут среди организаций образования. Победители получат в награду благодарственные письма акимата и ценные призы.

- Традиционно в центре города планируется устроить ледовый городок с различными фигурами: Деда Мороза, Снегурочки, символа года (Дракона - «НГ»), знаков зодиака и других сказочных фигур, - сообщил Шуленов. - Новогодние елки будут установлены на бульваре Жастар в парке «Керуен» в микрорайоне Аэропорт, возле Жастар Сарайы в микрорайоне Юбилейный и возле ДК «Мирас» в районе КЖБИ.

Иллюминацию на главной елке на площади перед облакиматом планируют зажечь 20 декабря. После этого елки осветят и в других районах.

28 декабря пассажиров некоторых городских автобусов ждет развлекательная программа от Деда Мороза и Снегурочки. А 23 декабря ДК «Мирас» приглашает на ретродискотеку с праздничной программой «Новогоднее расстояние». В этот же день состоится легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель». Маршрут пройдет от главной елки в центре города по аллее Центрального сквера.

В конце декабря будет открыт ледовый каток в районе городского пляжа. Как и в прошлом году, к нему запустят автобусный маршрут из центра города.

Для детей с особенными потребностями, которые обучаются на дому, ДК «Мирас» организует программу «Автобус исполнения желаний».

- Дети совершат экскурсию по новогоднему городу в празднично украшенным автобусе, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой у главной елки и побывают на новогоднем спектакле в кукольном театре, - пояснил Шуленов. И добавил: - Также отмечу, что еженедельник «Наша Газета» уже на протяжении многих лет проводит акцию «Письмо Деду Морозу». Хочу поблагодарить организаторов этого проекта и призвать представителей бизнес-сообщества, организаций города и просто неравнодушных людей поучаствовать в данной акции.

Праздничная концертная программа начнется на площади перед областным акиматом 31 декабря в 19.00 и продлится до 03.00. В час ночи 1 января прогремит праздничный салют.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что нужного количества снега и льда для постройки ледового городка еще нет. При его строительстве акимат будет ориентироваться на погодные условия.

- Можете двигать сроки. Если завтра вы будете это делать - лед будет тонкий и начнет все таять, - сказал аким. - Давайте стабильной погоды дождемся. Пусть лучше в январе это сделаем, если не получится в декабре. Ничего страшного.

Жундубаев отметил, что в этом году на обустройство города к празднику из бюджета выделили около 77 млн тенге. В 2020-2021 году деньги не выделяли из-за пандемии КВИ, а в 2023 году потратили 59 млн тенге.

- Вы говорили про новогоднее оформление, - обратился аким к своему заместителю. - Думаю, нам надо это сделать в одном стиле, особенно центральные улицы. Может, вы рекомендации дадите, какого стиля нужно придерживаться? Чтобы не было у нас разноперстно. По подсветке тоже, я считаю, что некоторые государственные здания у нас не на достаточном уровне освещены. Например, на здании Жастар Сарайы вроде есть подсветка, но ее или не включают, или не до конца сделали.

Фото Андрея СКИБЫ