По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 ноября, ночью на западе и северо-западе области пройдёт снег, днём на северной половине области дождь со снегом, метель, гололёд, туман. В воскресенье, 26 ноября, на юге и западе дождь со снегом, метель, гололёд. В понедельник, 27 ноября, на юге, севере и западе вновь снег и дождь, метель, гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу ночью снег, днём – дождь со снегом, метель, гололёд. В воскресенье метель не ожидается, но гололёд и осадки в виде дождя и снега будут портить синоптическую ситуацию. В понедельник без осадков.

- В субботу ночью по области ожидаем 7-12, на востоке – 16 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет -3…+2°С. В воскресенье и понедельник показания термометров будут одинаковыми. По ночам 0…-5°С, днём снова -3…+2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -10…-12°С, днём 0…+2°С. В воскресенье: ночью -1…-3°С, днём 0…+2°С. В понедельник: ночью -2…-4°С, днём 0…+2°С.

В субботу ожидается юго-западный ветер, в течение дня сменяемый южным. Скорость ветра в субботу будет 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, север и юге. В воскресенье и понедельник юго-западный ветер средней скоростью 9-14 м/с. В воскресенье периодические усиления до 15-20 м/с ожидаются на юге и западе области. В понедельник усиления до 15-20 м/с прогнозируются на западе, север и юге, отдельные порывы могут достигать 23 м/с.