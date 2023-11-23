В Казахстане разрабатывают поправки в закон, согласно которым планируют наказывать владельцев ТЭЦ и других субъектов естественных монополий за некачественное оборудование и его ремонт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как заявил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, в ближайшее время поправки планируют внести в Мажилис.

"Поправки будут касаться усиления ответственности и самого субъекта естественных монополий, а также первого руководителя за выполнение инвестиционных программ и качественного ремонта оборудования", - рассказал Скляр на пленарном заседании Сената.

Вице-премьер добавил, что перед правительством стоит задача к 2029 году снизить износ инженерной инфраструктуры и теплоэнергоисточников как минимум на 15 процентов.

"В текущем году стартовала программа "Тариф в обмен на инвестиции". На наш взгляд, это самая эффективная программа. Мы в текущем году привлекли порядка 220 миллиардов тенге частных инвестиций в данную сферу, отремонтировали в рамках подготовки к зиме порядка 6 тысяч километров инженерной инфраструктуры и 77 теплоэнергоисточников. Это ТЭЦ, ГРЭС и котельные", - добавил Роман Скляр.

Кроме этого, по его словам, около 200 тысяч работников данной сферы получили "значительное увеличение зарплаты". По плану это улучшит качество работ на теплообъектах.