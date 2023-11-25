Подходит оно минимум по двум параметрам. Во-первых, получается ярким. Кружки помидоров на бело-золотистом поле. А если еще зеленью посыпать... Второй плюс - как раз то, что оно без теста. Ведь все же знают, как незаметно зимой, когда люди меньше двигаются, набираешь вес. А тут, если и добавлять чего, то в тему будут грибы, кочешки цветной капусты.

Блюдо получается ярким и очень аппетитно пахнет / Фото Ночного Дозора

В остальном технология реально напоминает выпечку заливного пирога, информирует нас Ночной Дозор. Рецепт он нашел в Интернете и повторил точь-в-точь.

Потребовалось два крупных куриных филе. Порезать его надо кубиками. Довольно крупными - примерно 2 на 2 см. Посолить прямо на доске, поперчить. И начинать готовить заливку.

Выбить в миску яйца. Посолить, добавить хорошую щепоть сухих трав - прованских или букета Гарни, немного сухого чеснока (или раздавленного свежего), чуток лимонного перца. Набор специй - на ваше усмотрение. Взболтать яйца, положить к ним сметану. Жирность особого значения не имеет.

На мелкой терке натереть твердый сыр. Это по рецепту. Я бы использовала любой, который возможно протереть, вплоть до плавленого колбасного. Большую часть сырной стружки опускаем в заливку, перемешиваем.

Стеклянную форму (или металлический сотейник, или глубокую сковороду) смазываем растительным маслом. Выкладываем туда курятину. Распределяем. Заливаем сметанно-яичной смесью. Ворошим слегка курятину вилкой, чтобы заливка хорошо распределилась.

Финальный штрих - кружочки томатов толщиной миллиметров 5 разложить по поверхности будущей запеканки. Сыплем поверху остатки тертого сыра. И накрываем сверху фольгой, чтобы курица хорошо приготовилась, она же сырая.

Печется 30 минут при температуре 200 градусов, потом фольгу убираем и печем еще минут 7, пока сыр не начнет золотиться. Подавать запеканку надо теплой, куски ее хорошо держат форму. Можно какой-нибудь овощной гарнир организовать.

Ингредиенты

На 2 крупных куриных филе - 2 яйца, 7 ст. л. сметаны, 70-100 г сыра, по щепотке сухих прованских трав, сухого чеснока, лимонного перца, черного перца, соли.