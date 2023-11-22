Занятия у учащихся первых смен по всему региону во всех школах в четверг, 23 ноября, пройдут в дистанционном формате. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в управлении образования.

- В связи с ухудшением погодных условий 23 ноября занятия первой смены с 1 по 11 класс переводятся на дистанционное обучение, - говорится в сообщении. - Студенты всех курсов колледжей первой смены также переводятся на дистанционное обучение

О формате обучения для школьников второй смены обещают сообщить завтра в зависимости от погодных условий.