В Антикоррупционной службе ответили на сообщения о задержаниях в компании QazaqGaz, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

Официальный представитель Антикоррупционной службы в ходе брифинга в Астане прокомментировал появившуюся в социальных сетях информацию о задержаниях сотрудников и руководства в АО QazaqGaz.

"В этой связи хотим сообщить, что осуществляется досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений полномочиями работниками подведомственных организаций. Следственные мероприятия проводились для обеспечения объективности и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела. По данному делу на данный момент никто не задерживался. Обвинение никому не предъявлено. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

Ранее СМИ сообщили, что 21 ноября прошли обыски и задержания топ-менеджеров в системе QazaqGaz. Были якобы задержаны до выяснения обстоятельств руководитель аппарата центрального офиса и руководитель дочерней компании - ТОО "КазТрансГаз Өнімдері".