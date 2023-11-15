По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 ноября, на севере и востоке области ночью и утром ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман и гололёд. В пятницу осадки, туман и гололёд прогнозируются на севере и западе, а в субботу эти проявления непогоды будут уже на большей части территории области, включая, как и в предыдущие дни, Костанай.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- По области в четверг и пятницу по ночам будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ, - В дневное время столбики термометров поднимутся до +4...+9°С. В субботу ночью термометры покажут 0...-5°С, днём -2...+3°С, на юге +6°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг и пятницу: по ночам 0...+2°С, в дневное время +4...+6°С. В субботу: ночью -1...-3°С, днём 0...-2°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на западе и севере до 15-20 м/с. В пятницу в течение суток юго-западный ветер сменится северо-западным скоростью 9-14 м/с, с усилениями 15-20 м/с на западе, севере и юге. В субботу - северный ветер скоростью 9-14 м/с.