По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 ноября, ночью на востоке и юге области ожидается туман, утром и днём на севере области пройдет небольшой дождь. В среду, 15 ноября, ночь будет туманной на севере и востоке, а днём - дождь на севере и западе.





В Костанае во вторник облачно, без осадков, в среду временами дождь.

- Во вторник ночью по области будет от нуля до 5 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем 4-9°С. В среду ночью будет холоднее, термометры покажут -1...+4°С, днём будет от 3 до 8 градусов тепла.

В областном центре столбики термометров не будут опускаться ниже нуля. Во вторник: ночью 1-3°С, днём 6-8°С. В среду: ночью 0-2°С, днём 6-8°С.

Ветер в ближайшие двое суток ожидается южный. Во вторник его скорость составит 9-14 м/с, ночью на западе и севере, а днём на большей части территории области прогнозируются порывы до 15-20 м/с. В среду периодические усиления до 15-20 м/с ожидаются на большей части территории области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

