В субботу, 11 ноября, ночью на западе и севере ожидаются осадки, днем на большей части территории региона дождь, ночью на севере туман и гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, на западе и юге области порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5, на севере региона -3 градуса. Днем +3...+8, на юге 14 градусов.

В Костанае облачно, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 1...3 градуса, днем 6...8.

Фото Андрея СКИБЫ

- Погода на выходных и в понедельник обусловлена южным циклоном, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В воскресенье, 12 ноября, ночью осадки, днем на севере и востоке дождь и снег. Ночью на западе и севере гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...+3, днем 0...+5 градусов.

В Костанае облачно, дождь и снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 1...3, днем 3...5 градусов.

В понедельник, 13 ноября, ночью на севере и востоке снег, туман и гололед. Ветер северо-западный,9-14 м/с, на западе, севере и востоке 15-20 м/с. Температура ночью 0...5 градусов, днем 3...8.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -2...-4 градусов, днем 5...7 градусов.