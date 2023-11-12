Райхан РАХАЛИЕВА - не просто талантливая рукодельница, она болеет душой за сохранение национальных традиций, мечтает передать потенциальным ученикам опыт и знания. А еще умеет воплощать в жизнь даже самые трудоемкие свои проекты.

Райхан Рахалиева - хранительница национальных традиций / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Рукоделием она занимается с самого детства и с детства же жадно впитывала казахские изобразительные традиции. Когда училась в школе, мечтала стать художником, но жизнь внесла свои коррективы и в итоге выучилась на швею. Это как раз та профессия, в которой элементы творчества присутствуют постоянно: надо уметь работать с цветом, с рисунком, даже если шьются относительно простые вещи.

У мастерицы собрано портфолио - несколько альбомов с фотографиями готовых работ, самых разных - от корпе до ковров. Особенно любит она делать национальные вещи, без которых не обходилась раньше ни одна свадьба, если ее играли по казахским традициям. Изготавливает красочные шабаданы, куда раньше складывали приданое невесты. Это именно от тюркского «шабадан» в русский язык органично влилось слово «чемодан». Только чемоданы имеют чисто утилитарное предназначение - ими пользуются в поездке, изредка применяя для хранения вещей. А в казахских традициях шабадан был еще и обязательным свадебным атрибутом. Но именно был...

- Сейчас говорят: ой, это несовременно, можно и в китайской сумке приданое привезти, - сокрушается мастерица. - Причем здесь несовременно? Здесь нужна такая вещь, в которую вложено тепло рук. Как можно приданое везти в безликой китайской сумке? У невесты должно быть все красиво. Понимаю, сейчас не в юртах молодые живут, в квартирах шабаданы не хотят ставить, но его можно хранить как память о свадьбе, или родители могут забрать и следующей дочке в нем приданое отвезти. Очень печально, что многие не хотят хранить традиции. Но есть еще люди, которые специально заказывают национальные вещи. Значит, наши традиции не умрут.

Корпе длиной 21 м не помещается в холле музея / Фото из архива областного краеведческого музея

Для сохранения национальных традиций мало вспоминать о них только в дни торжеств. Настоящую жизнь вдыхает в вещи их ежедневное использование в быту.

Те же самые традиционные корпе или, как их ласково называют в народе, корпешки во многих случаях очень удобны. Но традиционно используемый наполнитель из ваты делает изделие тяжелым, зачастую по этой причине и не хотят его покупать. Мастерица придумала, как сделать корпе легче, сохранив при этом его теплоизоляционные качества. У Райхан наполнитель корпе двухслойный: нижний слой ваты и верхний слой синтепона, простеганные вручную перед помещением в чехол. Чехол украшается национальным орнаментом, который мастерица вырезает собственноручно ножницами. Никакого плоттера, облегчающего работу, у нее нет. Все это требует большого терпения и аккуратности.

Лоскутная техника требует точности и усидчивости / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Корпе - символ традиционного казахского уюта, поэтому популярность этому предмету быта гарантирована еще на очень долгое время. Но творческому человеку хочется хотя бы иногда выходить за рамки обыденности, нарушая утилитарность даже самых обыкновенных вещей. Так родилась идея сделать корпе рекордной длины - 21 м.

- Почему такая длина? Есть три причины, - объясняет Райхан. - Приближался праздник Наурыза - 21 марта, это был 2021 год и 21-й век. Я так загорелась этой идеей, что, пока шила, даже забывала поесть. Так получилось, что вся работа была выполнена в три этапа, каждый длился по 7 часов. И здесь тоже особый смысл: три раза по семь получается двадцать один.

Выполнению орнамента предшествует кропотливая подготовка деталей / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Кроме того, само число 7 было сакральным для многих народов. У казахов священный смысл семерки вмещает 7 колен родства, 7 сокровищ народа, 7 дней недели, 7 компонентов в наурыз коже.

Райхан Рахалиева подарила уникальное изделие областному краеведческому музею, сейчас корпе хранится в фондах. Внесут ли его в казахстанскую Книгу рекордов, пока неизвестно. Но было бы замечательно, если дерзкое желание нашей землячки исполнится.