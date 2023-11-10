Для оперативного реагирования на сигналы о пытках Генеральная прокуратура РК разработала памятки для населения и сотрудников правоохранительных органов, в которых указаны телефонные номера дежурных прокуроров.

Номер дежурного прокурора в Костанайской области: 8 (7142) 54 29 53

Как отмечается в сообщении пресс-службы Костанайской областной прокуратуры, главой государства перед правоохранительными органами поставлена задача полного искоренения пыток и жестокого обращения.

"Функция расследования дел о пытках передана органам прокуратуры, - отмечается в сообщении. - Разработана инструкция, методика и алгоритм расследования пыток, утвержден совместный приказ руководителей правоохранительных органов по противодействию пыткам".

По номеру дежурного прокурора можно оставить обращение о применении физического или психического давления со стороны сотрудников уголовного преследования.

"Соблюдение конституционных прав граждан в уголовном процессе, а также недопущение пыток находится на постоянном контроле прокуратуры области", - подчеркнули в пресс-службе.