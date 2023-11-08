По прогнозам синоптиков в четверг, 9 ноября, на большей части территории области ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере и востоке - туман и гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В пятницу, 10 ноября, на севере и востоке области ночью прогнозируется дождь со снегом, ночью и утром - туман и гололёд. В субботу, 11 ноября, ночью на западе, а днём на большей части территории области пройдут дожди, на севере и востоке прогнозируется туман.

В Костанае 9-10 ноября облачно, без осадков, в субботу дождь.

- В четверг ночью по области будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаются положительные температуры: 2-7°С, на юге 10°С. В пятницу ночью ожидаем -2...+3°С, днём 5-10, наи юге 13 градусов выше нуля. В ночь на субботу столбики термометром не опустятся до отрицательных значений, прогнозируем 3-7°С. Днем термометры покажут 7-12°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...-2°С, днём 5-7°С. В пятницу: ночью 0...+2°С, днём 6-8°С. В субботу: ночью 2-4°С, днём 7-9°С.

В четверг ожидается южный ветер с переходом на северо-западный скоростью 9-14 м/с. В пятницу и субботу ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, скоростью 9-14 м/с. В пятницу периодически ветер будет усиливаться до 15-20 м/с на севере и востоке области, а в субботу - на западе.



