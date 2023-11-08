Акция, посвященная Международному дню слепых, прошла в центре Костаная 7 ноября. Организовали ее активисты недавно созданного общественного объединения «Мир нашими глазами».

Около 20 костанайцев с инвалидностью по зрению прошли по проспекту Аль-Фараби с воздушными шарами, на которых был нанесен принт в виде трех точек на желтом фоне. Именно этот цвет - последний в спектре, который видят слабовидящие. Активисты пели песни, смеялись и были полны оптимизма.

- В этот день все слепые и слабовидящие привлекают к себе внимание, чтобы общество и государство увидели, что мы есть такие, - пояснила "НГ" руководитель ОО Данна СУЛТАНГАЛИЕВА. - Хотелось бы, чтобы и у нас, как в Европе, по этим специальным значкам мы могли получить помощь. Например, в магазине консультант помог выбрать товар или продукт...

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Акция, посвященная Международному дню слепых / прямой эфир НГ

Участники акции, тем не менее, отметили, что на уровне государства поддержка есть. Однако в создании условий безбарьерной среды Казахстан продвигается неуверенно и робко. Возможно, нехотя.

- Мы идем сейчас по центру городу. Вы где-то видите адаптацию? Я ее не слышу под ногами, - отметил социальный предприниматель Андрей ЗЕЛЕВСКИЙ.

Мужчина, будучи незрячим, производит в том числе тактильные наземные указатели. Особенность его производства - переработка ТБО, из вторсырья предприниматель и выпускает песчано-полимерные плитки. Продукция пользуется спросом как в регионах области, так и в столице.

- Мы сейчас будем проходить мимо здания Казпочты, там плитка не соответствует, - обратил внимание корреспондента "НГ" Зелевский.

- Неправильно установили, либо плитку изготовили не из того материала?

- Не из того материала.

О том, что областной центр не в полной мере доступен для незрячих, говорит и пара дзюдоистка Динара КУДЖУЛОВА, которая на последней Пара Азиаде в китайском городе Ханчжоу завоевала бронзу.

- Я будто попала в будущее, где все предусмотрено для особенных людей, - рассказала об условиях проживания во время соревнований Динара. - Мы проживали в олимпийской деревне, где были 40-этажные дома и 3-этажные мосты. Там все продумано наперед, чтобы нам было удобно. Везде тактильные таблички, даже на деревьях и кустарниках с их названиями.

- Вам было комфортно? - уточнила корреспондент "НГ".

- Было очень комфортно.

- А в Костанае?

Динара улыбнулась:

- Хотя бы наполовину было бы также комфортно. Думаю, у нас все впереди. Есть, к чему стремиться. Можно перенимать опыт других стран, добавлять свое и улучшать. Это же не проблема, это такой факт, который нужно улучшать.

8 лет назад Казахстан взял на себя множество обязательств по отношению к гражданам с инвалидностью, ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов ООН.

Фото Сауле КУАНБЕК