В Казахстане разработали новый законопроект "О масс-медиа", который должен заменить существующий закон "О СМИ". Корреспондент Tengrinews.kz выяснила в Министерстве культуры и информации, какие изменения за этим последуют.

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На портале "Открытые НПА" появился проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа". Документ вносит изменения в ряд статей КоАП и заменяет термин "СМИ" на "масс-медиа".

Как сообщили в Минкультуры, в рамках разработки законопроекта проводится работа по внесению аналогичных поправок в Уголовный кодекс, связанных с включением дефиниции "масс-медиа".

В министерстве также ответили на вопрос, откажется ли Казахстан от понятия "средство массовой информации" после принятия нового закона.

"После принятия нового закона "О масс-медиа" в стране параллельно будут использоваться термины "СМИ" и "масс-медиа", - сообщили в Минкультуры в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

В новом законе, который будет регулировать работу СМИ в Казахстане, будут прописаны такие понятия, как масс-медиа, продукция масс медиа (например, тираж номера печатного издания, аудио или видео, информация, размещенная на интернет-ресурсе), средство массовой информации, продукция СМИ.

При этом социальные сети к категории СМИ относить не будут, так как в стране уже действует отдельный закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", регулирующий работу соцсетей. То есть блогер не сможет сказать, что его аккаунт в соцсети выполняет функцию средства массовой информации.

Напомним, в прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу заявил, что в Казахстане дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых ответственных средств массовой информации, поэтому "необходимо пересмотреть закон "О средствах массовой информации" с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы". Сейчас новый законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.