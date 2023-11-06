Как прогнозируют синоптики, во вторник, 7 ноября, осадки не ожидаются, на западе, севере и юге ночью и утром туман. В среду, 8 ноября, на западе и юге днём пройдут дожди, на севере и востоке прогнозируется туман.

В Костанае 7-8 ноября по прогнозу - без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Ночью во вторник термометры покажут 0...-5°С, на востоке - 8 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаемая температура воздуха: +2...+7, на юге +10°С. В среду ночью разброс температур будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днём воздух прогреется до +3...+8, на юге до +11°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -3...-5°С, днём +4...+6°С. В среду: ночью 0...-2°С, днём +3...+5°С.

Во вторник будет переменный южный-юго-восточный ветер скоростью 7-12 м/с. В среду прогнозируется северо-западный ветер с периодическими усилениями скорости до 15-20 м/с на западе и юге области.